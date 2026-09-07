Rekabet Kurumu’ndan otomotiv sektörüne büyük soruşturma: 37 dev şirket mercek altında

Otomotiv sektöründe kapsamlı soruşturma
Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketi kapsayan soruşturma başlattı. İncelemenin odağında şirketler arasındaki çalışan transferlerine ilişkin uygulamalar bulunuyor.
Otomotiv sektöründe kapsamlı soruşturma
Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketi kapsayan soruşturma başlattı. İncelemenin odağında şirketler arasındaki çalışan transferlerine ilişkin uygulamalar bulunuyor.
37 şirket mercek altında
Soruşturma kapsamında otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren 37 şirket ile iki sektör kuruluşunun uygulamaları incelenecek.
İddia: Birbirlerinin çalışanlarını işe almadılar
Ön araştırmada, rakip şirketlerin birbirlerinin çalışanlarını işe almamak konusunda “centilmenlik anlaşmaları” yapmış olabileceği değerlendirildi.
Çalışanların iş değiştirmesi zorlaşmış olabilir
Bu tür anlaşmaların varlığı halinde çalışanların aynı sektörde başka bir şirkete geçme, daha yüksek ücret elde etme veya daha iyi çalışma koşullarına ulaşma imkanlarının kısıtlanmış olabileceği belirtiliyor.
Ücret bilgileri de incelenecek
Soruşturma yalnızca çalışan transferleriyle sınırlı olmayacak. Şirketlerin ücretler ve diğer çalışma koşullarına ilişkin hassas bilgileri birbirleriyle paylaşıp paylaşmadıkları da araştırılacak.
Sektör değiştirmek zorunda kalanlar olmuş olabilir
İncelemede, bir şirketten ayrılan çalışanların rakip firmalardan teklif almasının engellenip engellenmediği araştırılacak. Çalışanların kendi uzmanlık alanları yerine farklı sektörlere yönelmek zorunda kalıp kalmadıkları da değerlendirilecek.
Dev şirketlerin isimleri listede
Soruşturma kapsamındaki şirketler arasında Assan Hanil, Autoliv, Denso, Farplas, Tırsan, Toyota Boshoku ve Toyotetsu gibi otomotiv yan sanayisinin önemli şirketleri de bulunuyor.
İki sektör kuruluşu da incelemede
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği ile Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de inceleme kapsamında yer alıyor. Soruşturmayla rekabeti kısıtlayıcı bir uygulamanın bulunup bulunmadığı ortaya çıkarılacak.