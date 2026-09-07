Rekabet Kurumu’ndan otomotiv sektörüne büyük soruşturma: 37 dev şirket mercek altında

Çalışanların iş değiştirmesi zorlaşmış olabilir

Bu tür anlaşmaların varlığı halinde çalışanların aynı sektörde başka bir şirkete geçme, daha yüksek ücret elde etme veya daha iyi çalışma koşullarına ulaşma imkanlarının kısıtlanmış olabileceği belirtiliyor.