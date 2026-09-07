Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Rekabet Kurumu’ndan otomotiv sektörüne büyük soruşturma: 37 dev şirket mercek altında

Rekabet Kurumu’ndan otomotiv sektörüne büyük soruşturma: 37 dev şirket mercek altında

Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayisinde şirketlerin birbirlerinin çalışanlarını işe almamak üzere anlaşmış olabileceği iddiasıyla soruşturma başlattı. 37 şirket ve 2 sektör kuruluşunu kapsayan incelemede ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bilgi paylaşımı iddiaları da araştırılacak.

Kaynak: Diğer
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Rekabet Kurumu’ndan otomotiv sektörüne büyük soruşturma: 37 dev şirket mercek altında - Resim: 1

Otomotiv sektöründe kapsamlı soruşturma

Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketi kapsayan soruşturma başlattı. İncelemenin odağında şirketler arasındaki çalışan transferlerine ilişkin uygulamalar bulunuyor.

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Rekabet Kurumu’ndan otomotiv sektörüne büyük soruşturma: 37 dev şirket mercek altında - Resim: 2

37 şirket mercek altında

Soruşturma kapsamında otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren 37 şirket ile iki sektör kuruluşunun uygulamaları incelenecek.

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Rekabet Kurumu’ndan otomotiv sektörüne büyük soruşturma: 37 dev şirket mercek altında - Resim: 3

İddia: Birbirlerinin çalışanlarını işe almadılar

Ön araştırmada, rakip şirketlerin birbirlerinin çalışanlarını işe almamak konusunda “centilmenlik anlaşmaları” yapmış olabileceği değerlendirildi.

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Rekabet Kurumu’ndan otomotiv sektörüne büyük soruşturma: 37 dev şirket mercek altında - Resim: 4

Çalışanların iş değiştirmesi zorlaşmış olabilir

Bu tür anlaşmaların varlığı halinde çalışanların aynı sektörde başka bir şirkete geçme, daha yüksek ücret elde etme veya daha iyi çalışma koşullarına ulaşma imkanlarının kısıtlanmış olabileceği belirtiliyor.

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Rekabet Kurumu’ndan otomotiv sektörüne büyük soruşturma: 37 dev şirket mercek altında - Resim: 5

Ücret bilgileri de incelenecek

Soruşturma yalnızca çalışan transferleriyle sınırlı olmayacak. Şirketlerin ücretler ve diğer çalışma koşullarına ilişkin hassas bilgileri birbirleriyle paylaşıp paylaşmadıkları da araştırılacak.

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Rekabet Kurumu’ndan otomotiv sektörüne büyük soruşturma: 37 dev şirket mercek altında - Resim: 6

Sektör değiştirmek zorunda kalanlar olmuş olabilir

İncelemede, bir şirketten ayrılan çalışanların rakip firmalardan teklif almasının engellenip engellenmediği araştırılacak. Çalışanların kendi uzmanlık alanları yerine farklı sektörlere yönelmek zorunda kalıp kalmadıkları da değerlendirilecek.

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Rekabet Kurumu’ndan otomotiv sektörüne büyük soruşturma: 37 dev şirket mercek altında - Resim: 7

Dev şirketlerin isimleri listede

Soruşturma kapsamındaki şirketler arasında Assan Hanil, Autoliv, Denso, Farplas, Tırsan, Toyota Boshoku ve Toyotetsu gibi otomotiv yan sanayisinin önemli şirketleri de bulunuyor.

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Rekabet Kurumu’ndan otomotiv sektörüne büyük soruşturma: 37 dev şirket mercek altında - Resim: 8

İki sektör kuruluşu da incelemede

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği ile Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de inceleme kapsamında yer alıyor. Soruşturmayla rekabeti kısıtlayıcı bir uygulamanın bulunup bulunmadığı ortaya çıkarılacak.

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