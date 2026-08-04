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Kaynak: Haber Merkezi

Rekabet Kurumu, burun spreyi pazarında rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ ile Avigem İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğe uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira idari para cezası verdi.

AYNI İÇERİKTEKİ İLACI PİYASAYA SINIRLI SUNDU

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, tüketicilerin ilaçlara rekabetçi koşullarda erişimini sağlamak ve kamu kaynaklarını korumak amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmada, dağıtımı yapılan içeriği ve formülü aynı iki burun spreyinden, Sosyal Güvenlik Kurumu'na daha yüksek iskonto uygulanan ürünün piyasaya yeterli miktarda sunulmadığı tespit edildi. Söz konusu ürünün pazar payının yüzde 1'in altında tutulduğu ve bu yöntemle tüketicilerin daha uygun fiyatlı ilaca erişiminin sınırlandığı belirlendi.

RAKİPLERİN PAZARA GİRİŞİNİ ENGELLEDİ

Kurum, bu uygulamanın çift etkin maddeli burun spreyi pazarında rakip firmaların pazara girişini zorlaştırdığını ve kamu zararına yol açtığını değerlendirdi.

Bu kapsamda, hakim durumunu dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla kötüye kullandığı belirlenen Avixa'ya uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

RUHSATIN ASKIYA ALINMASI TAAHHÜDÜ KABUL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında ayrıca ilgili Avixa ürününün ruhsatının askıya alınması ve iptal edilmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesinden çıkarılmasına yönelik şirket tarafından sunulan taahhütler kabul edildi.

Rekabet Kurumu, alınan kararlarla birlikte soruşturmanın uzlaşma yoluyla tamamlandığını duyurdu.