Türk televizyon sektöründe adil rekabetin sağlanmasına yönelik atılan adım kapsamında, uzun süredir tartışma konusu olan menajerlik sistemi, komisyon oranları ve oyuncu seçme süreçlerindeki şeffaflık eksikliği detaylı şekilde incelendi.

ÇIKAR ÇATIŞMALARINA GEÇİT YOK

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, çok sayıda ajans ve menajerlik şirketinin faaliyetleri detaylı bir şekilde incelendi. Özellikle aynı kişinin hem oyuncu temsilciliği görevini üstlenip hem de projelerin oyuncu seçme (cast) süreçlerinde yer almasının neden olduğu çıkar çatışmaları mercek altına alındı.

Kurumun resmi karar raporu henüz kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, sektörde cast ve menajerlik faaliyetlerini birlikte yürüterek haksız avantaj sağlayan bazı şirketlere idari para cezası kesildiği ifade ediliyor.

Sabah gazetesinden Funda Karayel'in haberine göre, yürütülen soruşturma sadece menajerlik sistemiyle sınırlı kalmadı ve Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinin uygulamalarını da içine alacak şekilde genişletildi. Yapımcıların çalışan ücretlerine dair kendi aralarında gerçekleştirdiği bilgi paylaşımları ve uluslararası alandaki dağıtım stratejileri de rekabet ihlali iddiaları kapsamında incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda bazı tarafların uzlaşma yolunu tercih etmesiyle soruşturmanın ilgili bölümleri karara bağlanarak son verildi.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Uzmanlar, alınan bu kararları ve kesilen cezaları, küresel pazarda devasa bir ihracatçı haline gelen Türk dizi sektöründe rekabet kurallarının artık çok daha sıkı ve tavizsiz uygulanacağının en net işareti olarak değerlendiriyor. Atılan bu adımlarla birlikte, sektör genelinde şeffaflığın artırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve adil rekabet ortamının kalıcı olarak güçlendirilmesi amaçlanıyor.