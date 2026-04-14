Rekabet Kurumu, dijital platformların ekonomi üzerindeki sarsılmaz etkisini ve piyasa dengelerini nasıl değiştirdiğini mercek altına alan kapsamlı bir çalışma başlattı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte alışverişten sosyal medyaya, arama motorlarından çevrim içi hizmetlere kadar pek çok alanın dev platformların kontrolüne geçtiği ve bu durumun geleneksel rekabet politikalarının güncellenmesini zorunlu kıldığı vurgulandı.

Bu yeni dönemde veri gücü, algoritmik sistemler ve ağ etkileri gibi unsurların piyasadaki rekabeti nasıl şekillendirdiği detaylı bir analiz sürecinden geçirilecek. Kurum, özellikle büyük veri sahipliğinin ve platform hakimiyetinin pazarda kalıcı ve yıkılması güç yapılar oluşturup oluşturmadığını inceleyerek, bu dinamiklerin rekabetin sağlıklı işleyişine olan yansımalarını ortaya koymayı hedefliyor.

Çalışmanın en dikkat çekici yanlarından biri de mevcut müdahale yöntemlerinin dijital ekonominin hızı karşısında ne ölçüde yeterli kaldığının sorgulanacak olması.

Küresel ölçekte Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Almanya gibi örneklerin uyguladığı modeller de değerlendirmeye alınacak olsa da temel amaç, bu yaklaşımları kopyalamak yerine Türkiye'nin kendine has piyasa dinamiklerine uyumlu özgün bir çerçeve oluşturmak.

Bu doğrultuda hazırlanacak olan "Dijital Çağda Rekabet Politikaları Raporu", daha önce yayımlanan çalışmaların bir devamı niteliğinde olacak ve güncel gelişmeler ışığında çok daha geniş kapsamlı bir perspektif sunacak. Sonuç olarak Türkiye, dijital pazarlar için özelleştirilmiş yeni müdahale araçları ve kurallarıyla, teknoloji odaklı ekonomide rekabetin korunması adına daha etkin bir yol haritası belirleyecek.