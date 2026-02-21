Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'a Rekabet Kurumu tarafından milyonluk ceza yazıldığı bildirildi. İstanbul ofisine gelen Rekabet Kurumu uzmanlarına kapıları açmadığı ifade edilen şirketin, 9 saat boyunca incelemeyi engellediği belirtildi.

Rekabet Kurumu, çevrim içi müzik piyasasının devi Spotify hakkında yürütülen soruşturmada sarsıcı bir rapor hazırladı.

Rapora göre, İstanbul’daki ofiste inceleme yapmak isteyen denetmenler içeri alınmadı ve bilgi paylaşımından kaçınıldı. Platforma, 2024 yılı cirosu üzerinden ağır yaptırımlar verilmesi kararlaştırıldı.

İNCELEME YAPILAMADI

Kurul tarafından hazırlanan rapora göre olay günü sabah saat 11.25’te şirketin ofisine ulaşan heyet, 5 Türk yetkiliyle görüşmek istedi. Ancak gün boyu süren çabalara rağmen ne yetkililere ulaşılabildi ne de talep edilen belgelere erişim sağlandı. Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından incelemenin gerçekleştirilemediği zapta geçildi.

Kapılar açılmazken Rekabet Kurulu, bu "engelleme" girişimi üzerine oy birliğiyle şu cezaları kesti:

-Spotify’ın 2024 yılı toplam cirosunun binde 5’i oranında idari para cezası.

-İncelemenin geciktiği her bir gün için aynı cironun onbinde 5’i tutarında ek ceza.

AYRIMCILIK YAPILDIĞI İDDİASI

Rekabet Kurulu tarafından başlatılan ön araştırmada, platformun, sanatçılar ve içerik üreticileri arasında "görünürlük" başta olmak üzere birçok alanda ayrımcılık yaptığı iddia edildi.

Özellikle bazı isimlerin ön plana çıkarılarak diğerlerinin sistem dışına itildiği, bunun da müzik piyasasındaki rekabeti bitirdiği öne sürüldü.

Soruşturmanın bir diğer kritik ayağını ise "telif ücretleri" oluşturuyor. Spotify’ın telif dağılımını etkileyen "yıkıcı fiyatlama" stratejileriyle, piyasadaki yerli ve diğer rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddia edildi.