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Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Getir Perakende Lojistik AŞ'nin bazı kilit iş kollarının Uber Technologies Inc. tarafından devralınmasına, sunulan kapsamlı taahhüt paketi doğrultusunda yeşil ışık yaktı.

Kurulun verdiği onaya göre, Getir'in operasyonlarındaki iki ana hizmetin tek kontrolü artık Uber bünyesine geçiyor. Restoran siparişleri ve kurye operasyonları ve çevrim içi hızlı tüketim mallarının sipariş ve dağıtım ağını kapsıyor.

TÜRKİYE'YE 500 MİLYON DOLARLIK TEKNOLOJİ VE İSTİHDAM AŞISI

Bu devralma işleminin onaylanmasındaki en büyük etken, Uber'in Türkiye pazarı için verdiği 500 milyon dolarlık yatırım taahhüdü oldu. Rekabet Kurulu'nun onay sürecini şekillendiren bu devasa fonun, ülkede şu olumlu etkileri yaratması öngörülüyor.

Teknoloji ve operasyon alanlarında yüksek standartlı yeni iş kapılarının açılması ve Türk mühendislik potansiyelinin ve kabiliyetlerinin desteklenerek güçlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin mevcut dijital ve teknolojik ekosistemine doğrudan katkı sağlayacak.