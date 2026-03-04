Rekabet Kurulu, dijital video paylaşım platformlarında içerik yönetimi hizmeti sunan Merzigo Holding AŞ ile Yek Teknoloji Pazarlama AŞ hakkında yürütülen soruşturmayı verilen taahhütler doğrultusunda kapattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu şirketlerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında hakim durumun kötüye kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla başlatılan inceleme, taahhüt usulü kapsamında tamamlandı.

Soruşturma sürecinde şirketlerin yapımcılar ve diğer içerik hak sahipleri ile imzaladığı sözleşmeler ile piyasadaki ticari uygulamaları detaylı şekilde incelendi.

Kurul, şirketler tarafından sunulan taahhütleri değerlendirerek bunların rekabet sorunlarını gidermeye elverişli, orantılı ve uygulanabilir olduğu sonucuna vardı. Bu kapsamda taahhütler kabul edilerek soruşturma sonlandırıldı.

Sunulan taahhütlere göre, içerik yönetimi hizmeti kapsamında hak sahipleriyle yapılan sözleşmelerde yer alan münhasırlık hükümleri kaldırılacak. Ayrıca tarafların yönetebileceği içerik sayısına yüzde 40 sınırı getirilecek ve üç yılı aşan sözleşmelerin süresi en fazla üç yıl olarak düzenlenecek.

Bunun yanı sıra minimum garanti uygulaması ve benzeri garanti ödemeleri de kaldırılacak.

Rekabet hukukunda kullanılan “taahhüt usulü”, soruşturma sürecinde şirketlerin rekabet sorunlarını gidermeye yönelik çözüm önerileri sunması anlamına geliyor. Kurul tarafından yeterli bulunan bu taahhütler bağlayıcı hale getirilerek soruşturma ceza aşamasına gelmeden sonlandırılabiliyor.