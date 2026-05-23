Rekabet Kurulu, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin Koç Finansman A.Ş.'de yüzde 100 oranında pay edinmesine resmen onay verdi.

Ford Otomotiv'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumu'nun şirketin Koç Finansman A.Ş.'nin tamamını satın almasına izin verdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında öngörülen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır" ifadeleri yer aldı.