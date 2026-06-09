Rekabet Kurulu, Kast Ajansları Derneği (KASTDER) ile kast ajansı ve menajerlik sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse toplam 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, KASTDER ve ilgili teşebbüslerin ajans komisyon oranları ile hizmet koşullarını birlikte belirlediği, rekabete hassas bilgi değişiminde bulunduğu ve bazı faaliyetleri birlikte yürüterek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği tespit edildi.

Yapılan soruşturma sonucunda, söz konusu ihlaller nedeniyle dernek ve 36 teşebbüse toplam 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası kesildi.

SEKTÖRE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLER

Rekabet Kurulu, sektörde etkin rekabetin sağlanması amacıyla dernek ve teşebbüslere yönelik çeşitli yapısal yükümlülükler de getirdi.

Buna göre, kast direktörlüğü ile kast ajansı/menajerlik faaliyetleri aynı ekonomik bütünlük içinde yürütülemeyecek. Bu faaliyetleri birlikte yürüten şirketlerin, faaliyetlerinden birini ana sözleşmelerinden çıkararak fiilen sonlandırmaları gerekecek.

Ayrıca yapımcılık, kast ajansı ve menajerlik faaliyetleri de aynı ekonomik yapı içerisinde bir arada yürütülemeyecek. Kast ajansları ve menajerler, yetenek sağladıkları içeriklerde yapımcı adına başka bir faaliyet üstlenemeyecek.

Yapımcılık ve menajerlik faaliyetlerini birlikte yürüten teşebbüsler de bu alanlardan birini sona erdirmek zorunda olacak.

GÖRÜŞMELERDE YENİ DÜZEN

Yeni düzenlemeye göre, bir yeteneğin bir projede yer almasının başka yeteneklerin de projeye dahil edilmesi şartına bağlanması yasaklandı.

Ayrıca kast ajansları, menajerler ve yapımcılar arasındaki görüşmelerde rekabeti kısıtlayıcı uygulamalara izin verilmeyecek.

KASTDER’E YÖNELİK DÜZENLEMELER

KASTDER’in yapısının yalnızca kast ajansı ve menajerlik faaliyeti yürüten teşebbüslerin üye olabileceği şekilde yeniden düzenleneceği belirtildi.

Dernek üyelerinin, kast direktörlüğü ile ajans/menajerlik faaliyetlerinin birlikte yürütülemeyeceği konusunda bilgilendirileceği ifade edildi. Ayrıca yapımcılık faaliyetleriyle ajans/menajerlik faaliyetlerinin ayrılması gerektiği de üyelerle paylaşılacak.

KASTDER’in internet sitesinde de söz konusu rekabet endişelerine ilişkin bilgilendirici bir metin yayımlanacağı bildirildi.

PARA CEZASI VERİLEN TEŞEBBÜSLER

Kararda, idari para cezası verilen teşebbüsler şöyle sıralandı:

"Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti, Alkış Yapım Reklam Bilişim İnşaat Turizm ve Organizasyon Hiz. Ltd. Şti, Ali Sabuncugil Menajerlik Oyunculuk Seslendirme Hizmetleri Ltd. Şti, Ayça Kardeş Menajerlik ve İletişim Hiz. Ltd. Şti, Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti, Deniz Tüney Tanıtım Turizm ve Halkla İlişkiler Pazarlama Ltd. Şti, Ebru Acar Menajerlik Ltd. Şti, En Teknik Elektrik İnşaat Taah. Bilgisayar Ajans Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti, Esra Akkoyunlu Menajerlik Prodüksiyon Ltd. Şti, Gülay Çiko Yapım Org. ve Tic. Ltd. Şti, Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti, ID İletişim Danışmanlık AŞ, Kahraman Özden, Medyatek Film Yapım Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti, Neslihan Uzer Kast Danışmanlığı Film Prodüksiyon Yapım Ltd. Şti, Nimet Atasoy Menajerlik AŞ, Önem Günal Ajans ve Menajerlik AŞ, Özlem Duran (Özlem Duran Menajerlik), Özlem Oğuz Oyuncu Danışmanlığı San. Tic. Ltd. Şti, Pamuk Karakoç (Sofita Menajerlik), People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti, Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti. Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti, Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti, Rezzan Çankır Film Yapım Reklam Halkla İlişkiler Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti, RSD Yapım ve Kast Hizmetleri Ltd. Şti, Sahne Güzeli Menajerlik Oyunculuk Hiz. Tan. Reklam ve Danışmanlık Ltd. Şti, SM Menajerlik Tic. Ltd. Şti, Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti, Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti, TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti, Tümay Özokur Film-Reklam Tic. ve San. Ltd. Şti, Uğurcan Keleş, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti, Yüzde Yüz Oyunculuk Seslendirme ve Prodüksiyon Ltd. Şti ve KASTDER."