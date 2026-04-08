Rekabet Kurumu, hibrit tohum pazarında faaliyet gösteren firmaların fiyat belirleme ve hassas bilgi paylaşımı yoluyla rekabeti engellediğine hükmetti. Soruşturma kapsamında birçok firma uzlaşmaya giderken, bazı firmalar için süreç doğrudan ceza kararıyla sonuçlandı.

12 ŞİRKET UZLAŞMA YOLUNA GİTTİ

Soruşturma devam ederken Bayer, Hazera, Syngenta ve Vilmorin gibi sektörün öncü 12 firması uzlaşma başvurusunda bulundu. Bilgi değişimi yaptıklarını ve bazı durumlarda fiyatları birlikte belirlediklerini kabul eden bu şirketlere, uzlaşma usulü gereği %25 indirimli ceza uygulandı.

Uzlaşan Firmalar:

Bayer, Hazera, HMCLAUSE, Multi Tohum, Nunhems, Rijk Zwaan, Sakata, Semillas Fito, Syngenta, Vilmorin, Yüksel Tohum ve Rito Tohum.

4 FİRMAYA AĞIR CEZA

Uzlaşma kapsamı dışında kalan ve incelemesi tamamlanan diğer 4 firmaya ise toplamda 49 milyon TL'yi aşan ceza verildi. Kurul, bu firmaların rekabete duyarlı bilgi değişimi yaparak kanunu ihlal ettiğini tescilledi.

Ceza Alınan Şirketler ve Tutarlar:

Antalya Tarım: 44.608.467 TL

Metgen Tohumculuk: 3.360.943 TL

Gautier Tohum: 736.566 TL

AD Rossen (Tasfiye Halinde): 342.359 TL

TOPLAM CEZA 188 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Soruşturmanın genel toplamında, hibrit kornişon ve sebze-meyve tohumu pazarındaki ihlaller için şirketlerin kasasından çıkacak toplam tutar 188 milyon 921 bin 100 TL olarak belirlendi.