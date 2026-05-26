QNB Bank A.Ş., Rekabet Kurulu tarafından iş gücü piyasasına yönelik yürütülen soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırıldığını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, uzlaşma neticesinde öngörülen 1 milyar 7 milyon 484 bin 234 liralık idari para cezasının, Kabahatler Kanunu uyarınca yüzde 25 indirimli olarak ödenmesinin değerlendirildiği belirtildi.

Bankadan Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bankamızın 24.02.2026 tarihli özel durum açıklaması ile, Rekabet Kurulu tarafından, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin incelenmesi amacıyla, Bankamızın da aralarında yer aldığı bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu."