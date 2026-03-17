Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer alan ifadelerde altyapı ve inşaat endüstrilerinin en temel girdilerinden biri olan çimentonun, Türkiye'de inşaat sektöründeki hızlı gelişim sonucunda stratejik önem kazandığı belirtildi.

Türkiye'nin dünya çimento üretiminde 5'inci sırada yer aldığı ve yakın coğrafyada artan nüfus sonucunda inşaat alanındaki ihtiyaç ve büyüme dikkate alındığında, çimento sektörünün küresel ölçekteki öneminin daha da arttığı açıklamada yer aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğunlaşma düzeyinin yüksekliği ve ürünlerin homojen niteliği nedeniyle çimento sektörü, rekabetçi sorunların ortaya çıkmasına elverişli bir pazar yapısı sergilemektedir. Bu nedenle sektör, Kurumun faaliyete geçtiği ilk yıllardan itibaren öncelikli inceleme alanlarından biri olmuştur. Kurum tarafından sektöre yönelik hazırlanan ön araştırma ve soruşturma raporları, mahiyeti itibarıyla şikayet konusu bölge, dönem, ilgili teşebbüsler ve iddia edilen rekabet ihlalinin konusu esas alınarak hazırlanmaktadır."

Sektöre özgü sorun alanlarına ilişkin tespitler yapılması ve çimento sektöründeki bölgesel rekabet dinamiklerinin analitik bir çerçevede incelenmesinin de planlandığı açıklamada, “çimento sektörüne yönelik sektör incelemesi başlatma kararı verdi” ifadesi kullanıldı.