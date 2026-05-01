Rekabet Kurulu, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmayı uzlaşmayla sonuçlandırdı. Kurul, şirketin eczanelere yönelik bazı uygulamalarının rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle 35 milyon 681 bin 375 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, firmanın eczanelerin internet satışlarını sınırlamaya yönelik girişimleri, alım yükümlülükleri getirmesi, belirli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu ve çeşitli indirim uygulamalarıyla rakiplerini dışladığı iddialarının incelendiği belirtildi.

Soruşturma sürecinde, taahhüt ve uzlaşma mekanizmalarının devreye alındığı, şirketin sunduğu taahhütlerin Kurul tarafından kabul edilerek bağlayıcı hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, şirketin özellikle D3 ve D3K2 vitamin ürünlerinde raf desteği, yemek çeki ve tatil kampanyası gibi uygulamalardan vazgeçeceği; eczaneler arasında yapılacak desteklerin objektif kriterlere göre belirleneceği kaydedildi.

Bunun yanı sıra, söz konusu ürünler dışında kalan kalemlerde “mal fazlası” uygulaması dışında iskonto yapılamayacağı, dönemsel kampanyaların ise tüm eczaneler için eşit koşullarda düzenlenebileceği aktarıldı.

Yeni düzenlemeler kapsamında, eczanelerin ürün tercihinde serbest olduğu açıkça belirtilecek ve raflarda rakip ürünlere de yer verilebileceğine ilişkin ifadeler sözleşmelere eklenecek. Şirketin bu taahhütleri 5 yıl boyunca düzenli olarak raporlayacağı bildirildi.