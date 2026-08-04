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Kaynak: AA / İHA

Rekabet Kurulu, burun spreyi pazarında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurul, hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yaklaşık 24 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma, tüketicilerin ilaçlara rekabetçi koşullarda erişiminin sağlanması ve kamu kaynaklarının korunması amacıyla yürütüldü.

AYNI İÇERİKTEKİ İLAÇLARDAN BİRİ PİYASAYA YETERİNCE SUNULMADI

Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre, Avixa İlaç ile Avigem İlaç'tan oluşan ekonomik bütünlüğün dağıtımını yaptığı iki burun spreyi incelendi.

Yapılan değerlendirmede, içeriği ve formülü aynı olan iki ilaçtan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) daha yüksek iskonto uygulanan ürünün piyasaya yeterli miktarda sunulmadığı tespit edildi.

Kurum, bu uygulama nedeniyle uygun fiyatlı ürüne erişimin kısıtlandığını ve rakiplerin pazara girişinin zorlaştığını belirtti.

YAKLAŞIK 24 MİLYON LİRA CEZA

Rekabet Kurulu, dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Avixa İlaç'a uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira idari para cezası verdi.

RUHSAT VE GERİ ÖDEME İÇİN DE KARAR ALINDI

Soruşturma kapsamında ayrıca ilgili Avixa ürününün ruhsatının askıya alınması ve iptal edilmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesinden çıkarılmasına yönelik şirket tarafından sunulan taahhütler kabul edildi.

Bu kararlarla birlikte Rekabet Kurumu, burun spreyi pazarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı sonuçlandırdı.