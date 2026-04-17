500 öğrenciye bir rehber öğretmen düşüyor! “Sistem tıkandı, yalnız bırakıldık

Okullardaki rehberlik servislerinden yükselen sesler, eğitim sistemindeki derin bir krizi işaret ediyor. Rehber öğretmenler, mevcut tablonun herkes tarafından bilinmesine rağmen çözüm noktasında kimsenin elini taşın altına koymamasından şikayetçi. Rehber öğretmenler, "500 öğrenciye bir rehber öğretmen. Bu şartlarda sağlıklı bir müdahale süreci yürütmenin imkânsız. Bildirim yaptığımızda tehdit ediliyoruz. Aile karşısında da, idare karşısında da yalnız bırakılıyoruz" dedi.

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre, Türkiye’de okullarda artan şiddet ve tehditler, rehber öğretmenlerin çarpıcı açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Rehber öğretmenler, eğitim sisteminde rehberlik hizmetlerinin yalnızlık, çaresizlik ve tıkanmışlık noktasına geldiğini belirtti. Öğrencilerde ciddi bir gerçeklik algısı kaybı yaşandığını vurgulayan öğretmenler, tehditlerin ilkokul seviyesine indiğine dikkat çekti. “İkinci sınıf öğrencileri bile ‘Seni okulda vururum’ ya da 'Okuldan atıracağım' diyebiliyor” diyen öğretmenler, şiddetin yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmadığını, velilerin de öğretmenleri hedef aldığını ifade etti.

HAPİS KORKUSU YAŞIYORUZ

Bildirim mekanizmalarının işlemediğini söyleyen rehber öğretmenler, “Bir olayı bildirdiğimizde sonunda hapis korkusuyla yaşayan biz oluyoruz” dedi. Okul çıkışlarında dahi tehdit edildiklerini belirten öğretmenler, saatlerce ailelerle görüşmelerine rağmen çoğu zaman sonuç alamadıklarını kaydetti. “Çocuk intihar riski taşıyor diyoruz ama RAM’a sevk veli onayı olmadığı için yapılamıyor” sözleriyle sürecin tıkandığını anlattı.

'BİLDİRİM YAPTIĞIMIZDA TEHDİT EDİLİYORUZ'

Uyuşturucu riski taşıyan öğrenciler için bile sonuç alınamadığını dile getiren öğretmenler, MEB sistemine yapılan bildirimlere rağmen ailelere ulaşılamadığını, sorumluluğun kabul edilmediğini dile getirdi.

Rehberlik hizmetlerindeki yükü rakamlarla özetleyen öğretmenler, 500 öğrenciye bir rehber öğretmen düştüğünü belirtti. Bu koşullarda sağlıklı müdahalenin mümkün olmadığını belirten öğretmenler, idarenin de çoğu zaman öğretmenin arkasında durmadığını söyledi. “Biz bu konularda yalnızız” diyen rehber öğretmenler, “Sistemin mutfağı yanıyor. Bildirim yaptığımızda tehdit ediliyoruz, aile ve idare karşısında yalnız bırakılıyoruz” sözleriyle isyanını dile getirdi.