Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bozüyük ilçesi Muratdere mevkisi Bozüyük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, FW-43*-M* yabancı plakalı otomobil sürücüsü M.A., seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sol tarafındaki refüje çarparak durabildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.E.A. hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, tedbir amacıyla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ötr yandan Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.