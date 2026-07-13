Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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‎Kaza, Bozüyük ilçesi Muratdere mevkisi Bozüyük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, FW-43*-M* yabancı plakalı otomobil sürücüsü M.A., seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sol tarafındaki refüje çarparak durabildi.

‎Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.E.A. hafif şekilde yaralandı.

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‎İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, tedbir amacıyla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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‎Ötr yandan Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.