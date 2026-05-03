Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu üzerindeki Serçeköy Mahallesi kavşağında saat 17.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 35 AE 5321 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından savrularak takla attı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarının bulunduğu direk de devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.