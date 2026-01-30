Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, Ofis Kavşağı civarında meydana gelen trafik kazasında bir arazi aracı refüjden yaklaşık 5 metre yükseklikten uçarak bir evin istinat duvarına çarptı. Edinilen bilgilere göre 07 CAB 733 plakalı aracın sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan araç refüjden aşağıya savrulduktan sonra istinat duvarına şiddetli şekilde çarparak durdu. Kazada sürücü dahil toplam 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sandıklı’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri kaza yerinde detaylı inceleme başlattı.