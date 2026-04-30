D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce motosiklete çarptı, daha sonra da refüjü aşarak yan yolda bulunan kafeye girdi. Kazada kafedeki 5 müşteri ile birlikte 6 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Refüj bile durduramadı: Otomobil masaların arasına daldı: Bakırköy’de can pazarı: 6 yaralı
İstanbul Bakırköy’de film sahnelerini aratmayan bir trafik kazası yaşandı. D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir motosiklete çarptı, ardından refüjü aşarak yal kenarında kafeye daldı. Masada oturan 5 kişinin can pazarı yaşadı.Derleyen: Mehmet Akif Erdem
Kaza sonrası yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bu sırada kafede oturan müşteriler de kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 5 müşteriye ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri kaza yapan otomobil sürücüsü Muhammet İ.'ye de müdahale ederek hastaneye kaldırdı.
Polis ekipler ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri araçta bir süre tedbir amaçlı inceleme yaptı. Kafenin içine giren otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Hızla gelen otomobilin önce motosiklete çarptığı daha sonra da refüjü aşarak kafeye yöneldiği anlar görüntülerde yer aldı