İstanbul’da referansla müşteri kabul ettiği iddialarıyla sosyal medyada gündem olan bir hamburgerci hakkında denetim başlatıldı. Özellikle yalnızca sınırlı sayıda müşteriye hizmet verildiği ve bazı ürünlerin belirli şartlara bağlandığı yönündeki paylaşımlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık ekiplerinin yanı sıra belediye görevlileri de işletmede inceleme yaptı. Denetimde, iş yerinde müşterilerin görebileceği bir menü ve fiyat listesinin bulunmadığı belirlendi. Restoranda onlarca ürün satılmasına rağmen fiyatların açık şekilde paylaşılmaması, haksız ticari uygulama tartışmalarını beraberinde getirdi.

DENETİMDE DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Yetkililerin yaptığı kontrollerde bazı ürünlerde fahiş fiyat uygulandığı belirtildi. En çok tepki çeken detaylardan biri ise yarım litrelik suyun 258 TL’den satılması oldu.

Denetim kapsamında toplam 4 ürün için fahiş fiyat tutanağı tutulduğu öğrenildi.

SATIŞTAN KAÇINMA VE ŞARTLI SATIŞ İNCELEMESİ

Denetimde ayrıca müşterinin talebine rağmen satışın belirli koşullara bağlandığı, bunun da satıştan kaçınma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı. Ticaret Bakanlığı, olayla ilgili sürecin haksız ticari uygulama başlıkları altında sürdüğünü açıkladı.

RUHSAT DETAYI DA İNCELEMEYE ALINDI

İncelemelerde işletmenin fiilen hamburgerci olarak faaliyet göstermesine rağmen ruhsatta faaliyet alanının pasta ve unlu mamuller olarak kayıtlı olduğu tespit edildi. Belediye ekiplerinin ruhsat iptaline yönelik inceleme başlattığı bildirildi.

İŞLETME SAHİBİ İDDİALARA YANIT VERDİ

İşletme sahibi ise sosyal medyada oluşan algının gerçeği yansıtmadığını savunarak, tek başına çalıştığını ve sınırlı kapasiteyle hizmet verdiğini belirtti. Referans ifadesinin yanlış anlaşıldığını öne süren işletmeci, konseptin müşteri seçmek değil servis kalitesini korumak olduğunu söyledi.

Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, denetim sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Mekan sahibi Alp Atalık, "İnsanlar bilmeden etmeden yanlış bilgileri birbirleriyle paylaşıp sonra üzerine başka şeyler düşünüyorlar. Kimse bana neyin ne olduğunu sormadan veya danışmadan yanlış aktarımlar üzerinden yanlış şeyler düşünüyor. Konseptim şu: Ben burada tek başıma çalışıyorum. Her şeyi sıfırdan üretiyorum. Gelen herkese mükemmel bir servis vermeye çalışıyorum. Konseptim bu. İnsanlar bazen kafalarından bir şey uyduruyor, birinin uydurduğunu diğeri okuyor, onun üzerine başka bir şey yazıyor. Sonra onlar haber oluyor ve ben bunun önüne geçemiyorum. O referans kelimesi yanlış anlaşılıyor. Benim aşağı yukarı son bir senedir tekrar gelmek isteyen bir sürü misafirim var. Benim geçen seneden bir sözüm var; aşağı yukarı 9 aydır, 6 aydır gelmemiş olan, gelmeye çalışan insanlar var. Benim hepsine bir sözüm var; 'Tamam' dedim, 'Sırayla alacağım'. O yüzden özellikle bu sene içinde dedim ki, bu kadar sırada bekleyen insan var ve ben günde burada alabildiğim bir kişi sayısı var. Ben yüzlerce kişi alamıyorum, 50 kişi bile alamıyorum günde buraya. O yüzden onlara olan sözümü tutuyorum. Sırayla bir senedir bekleyen insanları alıyorum. Her şeyi tek başıma yapıyorum. Temizlikten satın almaya, sosyal medyasından pişirmeye. Benim yetebileceğim belli bir kapasite var. Günde 2-3 saat uyuyorum, bütün gün çalışıyorum. Kapalı olduğum gün bile burada ben temizlik yapıyorum. Ben ürünü servis ettiğim zaman aşırı sıcak oluyor. Diyorum ki: 'Ben kum saati belirledim, o sürede yeterince yeme ısısına gelecek. O sırada yerseniz iyi olur. Ha, atlarsınız ağzınız yanarsa özür dilerim' İnsanların ağzı yanmasın, tadı alsınlar, keyif alsınlar. Buraya gelen adam ağzı yaktıktan sonra bir şeyin tadını alamayınca ben ne yapayım?" dedi.