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Kaynak: İHA

Kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpıp alev aldığı kazada sürücü Mehmet Özmen ağır yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da hastanede yatan eltisine refakatçi olarak giderken içinde bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti, hastanın eşi olan araç sürücüsü ise ağır yaralandı.

Kaza, 19 Mayıs ilçesi Sinop yolu Erenköy mevkisinde saat 05.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde ikamet eden Mehmet Özmen (35), Bafra ilçesinde özel bir hastanede tedavi altında bulunan eşinin yanında refakatçi olarak kalması için yengesi Zeliha Özmen’i (33) hastaneye götürmek için yola çıktı.

Mehmet Özmen idaresindeki 46 AGC 201 plakalı otomobil, Samsun istikametinden 19 Mayıs ilçesi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yanan araç itfaiye tarafından söndürülürken, ağır yaralanan sürücü Mehmet Özmen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta yolcu olarak bulunan Zeliha Özmen ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.