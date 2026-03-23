İsrail’in İran’a yönelik saldırıları gerekçesiyle yaklaşık 20 gün kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı, birkaç gün önce kısıtlı olarak yayaların geçişine açıldı.

Mısır’dan gelen 28 Filistinli, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne ulaştı ve uzun süre ayrı kaldıkları aileleriyle bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı.

İSRAİL’İN KISITLAMASI VE ULUSLARARASI BASKILAR

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi sınır kapısını İran misillemelerini gerekçe göstererek kapatmış, ABD yönetiminin baskısıyla sınırlı açmak zorunda kalmıştı.

İsrail ordusu, 28 Şubat’ta Refah dahil Gazze’ye açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutacağını açıklamıştı.

GAZZE’DE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Refah Sınır Kapısı’nın uzun süreli kapanışı, Gazze Şeridi’ni insani felakete sürükledi. Sıkı abluka nedeniyle su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemeleri bulunamıyor. Yaklaşık 22 bin hasta ve yaralı, tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor.

Birleşmiş Milletler, ateşkes sonrası dahi kısıtlamaların Gazze’ye yeterli yardım girişini engellediğine dikkat çekiyor.

Tel Aviv yönetimi, Refah Sınır Kapısı’nı hâlen yalnızca yayaların geçişine açık tutuyor. Kapının kısıtlı çalışması, bölgedeki insani durumun kritik seviyede olduğunu gösteriyor.