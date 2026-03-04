Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni bugün paylaştı.

Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında şubatta bir önceki aya kıyasla 1,02 puan artarak 103,17 bandına geldi. Endeks, ocakta 102,15 düzeyinde seyrediyordu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise, bu dönemde 0,20 puan artarak 100,06’ya geldi.

Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 1,36 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,95 puan azalış oldu.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şu ifadeye yer verildi:

"REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artışın nominal kurdaki artıştan daha fazla olmasından kaynaklandı. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, dolar ve avro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,10 ve yüzde 2,02 değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,96 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,43 oranında arttı."