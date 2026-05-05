Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 olarak meydana geldi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Nisan ayında bir önceki aya göre 0,64 puan artarak 102,16’ya arttı.

REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE’deki artıştan kaynaklanıyor. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,31 oranında değer kazanırken euro ortalama yüzde 2,20 oranında değer aldı.

TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 3,17 oranında arttı. Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.