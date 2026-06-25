Dünya genelinde elde ettiği yüksek satış başarılarıyla tanınan Xiaomi alt markası Redmi, kullanıcıların gözdesi olan Note ailesini yenilemek için geri sayıma geçti. Yakın zamanda Çin'de vitrine çıkan giriş seviyesi Redmi 17C modelinin ardından, gözler serinin asıl merak edilen amiral gemisi katili modellerine çevrildi. Güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgilere göre, önümüzdeki ay resmi olarak duyurulması beklenen Redmi Note 17 serisi, alışılagelmiş orta segment standartlarını kökten değiştirecek özelliklerle geliyor. Sızdırılan teknik şemalara göre yeni seri, 10.000 mAh sınırına dayanan devasa batarya kapasiteleri, yeni nesil güçlü işlemci mimarileri ve kullanıcıların uzun süredir talep ettiği düz OLED ekran tasarımlarıyla pazarda adeta gövde gösterisi yapacak.

ORTA SEGMENTTE PERFORMANS ÇITASI Snapdragon VE Dimensity İLE YÜKSELİYOR

Redmi, yeni nesil akıllı telefon ailesinde tasarımsal modernleşmenin yanı sıra donanım tarafında da ciddi bir güç artışı sunuyor. Serinin baz modeli olarak konumlandırılan Redmi Note 17, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 6 Gen 5 yonga setinden alacak. Gelişmiş üretim teknolojisiyle geliştirilen bu işlemci, hem günlük kullanımda yüksek akıcılık vadediyor hem de mobil oyunlarda kararlı bir performans sunuyor. Serinin en güçlü üyesi olması beklenen Redmi Note 17 Pro Max modelinde ise MediaTek’in yeni nesil Dimensity 7500 (veya 7500-Ultra) işlemcisine yer verilecek. Gelişmiş yapay zeka işleme motorlarına sahip olan bu çip, çoklu görev yönetiminde ve kamera performansında sınırları zorlayacak.

KAVİSLİ EKRAN DÖNEMİ KAPANIRKEN 200 MP KAMERA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ekran ve kamera donanımlarında da radikal değişikliklere giden Redmi, yeni seride kavisli ekran yapısından vazgeçerek düşmelere karşı daha dayanıklı olan ve yanlış dokunmaları engelleyen 1.5K çözünürlüklü flat (düz) OLED panellere geçiş yapıyor. Kamera tarafında ise megapiksel yarışında yeni bir sayfa açılıyor:

-Redmi Note 17: Standart versiyon, günlük çekimlerde yüksek netlik sunan 50 Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera sensörüne ev sahipliği yapıyor.

-Redmi Note 17 Pro Max: Tepe model, tam 200 Megapiksel çözünürlüğünde devasa bir ana kamera ile geliyor. Dimensity 7500 işlemcinin yapay zeka gücüyle desteklenen bu kamera, özellikle düşük ışıklı ortamlarda üst segment kalitesinde fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyacak.

AKILLI TELEFON PAZARINDA BATARYA DEVRİMİ: 10.000 mAh KAPASİTE

Serinin teknoloji dünyasında asıl şok etkisi yaratan ve rakiplerinden ayıran özelliği ise batarya kapasiteleri oldu. Standart Redmi Note 17 modelinde 9.000 mAh kapasiteli bir pil yer alırken, Pro Max varyantında bu değer tam 10.000 mAh seviyesine ulaşıyor. Cihazların bir taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kadar kalınlaşmasını önlemek adına yeni nesil ince silikon-karbon batarya teknolojisinin kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu teknoloji sayesinde telefonlar ince form faktörünü korurken, tasarruflu işlemcilerle birleştiğinde tek şarjla günlerce süren bir kullanım ömrü sunacak. Ayrıca serinin suya ve toza karşı üst düzey dayanıklılık sertifikalarıyla bu mobiliteyi desteklemesi bekleniyor.

DEV LANSMAN İÇİN TEMMUZ AYI İŞARET EDİLDİ

Sektörün önde gelen sızıntı kaynakları Digital Chat Station ve Smart Pikachu, Redmi'nin yeni takvimini de açığa çıkardı. Şu sıralar 30 Haziran'da Çin'de yapılacak olan Redmi K90 Ultra lansmanına odaklanan şirket, hemen ardından temmuz ayı başında Note 17 serisi için resmi paylaşımlara başlayacak. Sızıntılara göre standart Redmi Note 17 modeli temmuz ortasında, serinin güçlü üyeleri Pro ve Pro Max ise temmuz sonu veya ağustos başında Çin'de resmiyet kazanacak. Yeni modellerin sonbahar dönemine doğru küresel pazarda ve Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.