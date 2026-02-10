Balıkesir’in Bandırma ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde bulunan binanın restorasyon ihalesi, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayıyla resmen başladı.

Restorasyon projesi kapsamında yapının özgün mimari özellikleri korunacak; taşıyıcı ve tamamlayıcı unsurlar güçlendirilecek, mevcut malzeme ile detaylar aslına sadık kalınarak onarılacak.

Çalışmaların 2029 yılında tamamlanması planlanıyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın Bandırma’nın tarihsel mirası açısından büyük önem taşıdığını vurguladı ve restorasyonun ardından yapının üniversite bünyesinde eğitim amaçlı kullanılmaya devam edeceğini belirtti.

Şantiye şefi yüksek mimar Berkay Doğan, binanın kentin mimari geçmişini ve kültürel kimliğini yansıtan değerli bir eser olduğunu ifade ederek, restorasyon sürecinde özgün niteliklerin korunması ve yapısal güçlendirmenin esas alınacağını söyledi.

Yüklenici firma yetkilisi Veysel Çabas ise ilk tespitlerde binanın genel durumunun oldukça iyi olduğunu, statik yönden sorun taşımadığını açıkladı ve “Bağdadi ile ahşap bölümler aslına uygun biçimde yenilenecek. Çalışmaları belirlenen takvim ve kalite standartlarına göre tamamlayacağız.” dedi.

TARİHİ REDİF KIŞLASI’NIN GEÇMİŞİ

1901-1925 yılları arasında Redif Kışlası karargâhı olarak inşa edilen bina, 1915-1921 döneminde askeri hastane, 1921-1940 yıllarında 127’nci Piyade Alayı karargâhı, 1940-1950 yıllarında ise Konak Komutanlığı ve askeri hastane olarak hizmet verdi. 1950-1986 yılları arasında Bandırma Askerlik Şubesi olarak kullanılan yapı, daha sonra Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları tarafından eğitim amaçlı değerlendirildi.