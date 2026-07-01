Reddedilmeyi hazmedemeyen zorba ortalığı birbirine kattı

Ölüm korkusu nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen B.Ş., “Y.K., yaklaşık 1.5 senedir bana takıntılı. Telefondan, sosyal medyadan engellememe rağmen bir şekilde bana ulaşıp tehdit ediyordu. Bana bir şey yapmasından korktuğum için konuşmak zorunda kalıyordum. Olay günü aracıyla beni alarak yaşadığı Tarsus ilçesine götürdü. Benimle ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ben kabul etmeyip inmek isteyince darbetmeye başladı. Bir fırsatını bulup araçtan inerek kaçıp markete sığındım. Arkamdan markete girip beni yerlerde sürükleyerek aracına bindirmeye çalıştı. O sırada hiç tanımadığım bir kadın müdahale edip beni aldı.