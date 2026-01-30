Redd’in kurucu üyeleri Doğan Duru (vokal), Güneş Duru (gitar) ve Berke Özgümüş (davul), şef Orhan Şallıel yönetimindeki İstanbul Symphonic Project Orchestra ile aynı sahneyi paylaştı.
Redd’den senfonik dokunuş: Zorlu PSM’de unutulmaz konser
Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Redd, “Redd Senfoni” adını taşıyan özel projesiyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde dinleyicileriyle buluştu. Grup, bu özel konserde senfonik düzenlemeler eşliğinde sahne aldı.Hande Karacan
Konser sırasında seyirciye hitap eden Doğan Duru, bir senfoni orkestrasıyla birlikte sahne alma fikrinin uzun süredir hayalini kurdukları bir proje olduğunu belirterek, bu sürecin hem grup hem de dinleyiciler açısından oldukça keyifli geçtiğini ifade etti.
Duru, izleyicilere ve Zorlu PSM’ye teşekkür ederken, konserin kayıt altına alındığını ve ilerleyen dönemde yayımlanacağını da sözlerine ekledi.
Gecede “Nefes Bile Almadan”, “Kalpsiz Romantik” ve “Kanıyorduk” gibi grubun sevilen parçalarının yanı sıra, 2005 yılında yayımlanan ilk albüm 50/50’den bugüne uzanan 7 stüdyo albümünden seçilen eserler, senfonik yorumlarla müzikseverlerle buluştu.