30 Haziran 2026 tarihinde Çin'de düzenlenecek resmi etkinlikte sahne alacak cihaz, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi ve entegre PC oyun emülatörü gibi gelişmiş özellikleriyle doğrudan Lenovo Legion Tab Gen 5 modeline rakip oluyor.

SIVI SOĞUTMALI SİRKÜLASYON SİSTEMİYLE KESİNTİSİZ PERFORMANS

Gücünü amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alan Red Magic Gaming Tablet 5 Pro, ağır grafikli oyunlarda yüksek akıcılık sunuyor. Cihazda ana işlemcinin yanı sıra dokunmatik hassasiyeti ve oyun içi optimizasyonları yöneten özel geliştirilmiş RedCore R4 oyun çipi de yer alıyor. Sektörde bir ilk olan sıvı soğutmalı sirkülasyon sistemi, kompozit sıvı metal buhar odası (VC) ve dakikada 18 bin devir hızına ulaşan aktif turbo fanı bir araya getirerek uzun süreli oyun seanslarında bile cihazın ısınmasını önlüyor ve FPS değerlerini sabit tutuyor.

185HZ OLED EKRAN VE SIRA DIŞI BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

Görsel deneyimde standartları yeniden belirleyen tablette 9.06 inç büyüklüğünde, 2.4K çözünürlüğe sahip üstün kaliteli bir OLED panel bulunuyor. Tablet pazarında nadir görülen 185Hz yenileme hızı ve 1.600 nit maksimum parlaklık sunan bu ekran, rekabetçi oyunlarda gecikmesiz ve pürüzsüz bir akış sağlıyor. Ses performansında DTS:X Ultra 3D teknolojisinden yararlanan cihaz, 80W hızlı şarj destekli 8.300 mAh batarya ile besleniyor. Stratejik olarak konumlandırılan çift USB-C bağlantı noktası sayesinde kullanıcılar, cihazı şarj ederken aynı anda kablolu kulaklık veya oyuncu kumandası gibi harici aksesuarları bağlayabiliyor. Ayrıca kablolu ters şarj özelliğiyle tablet bir güç bankası işlevi de görebiliyor.

DAHİLİ PC OYUN EMÜLATÖRÜ VE TAHMİNİ FİYAT

Yazılım tarafında büyük bir yenilik getiren model, x86 mimarisini çevirebilen özel bir dahili PC oyun emülatörüyle geliyor. Bu teknoloji sayesinde oyuncular, Steam kütüphanelerindeki AAA kalitedeki masaüstü oyunlarını doğrudan cihazlarında çalıştırabiliyor. Markanın imzası haline gelen Tritium şeffaf arka panel tasarımı ve özelleştirilebilir RGB aydınlatmayla dikkat çeken cihazın, Çin pazarında yaklaşık 4.000 yuan (yaklaşık 588 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Modelin küresel pazara ise ilerleyen dönemde "Astra 2" ismiyle giriş yapacağı konuşuluyor.