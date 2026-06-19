Kaynak: Diğer

Red Bull, yaz sezonunu yeni ürünleri Red Bull Zero ve Red Bull Yellow Edition için düzenlediği özel bir lansman partisiyle karşıladı. “Yazın yeri başkaysa” mottosuyla İstanbul’da Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleştirilen etkinlikte davetliler, markanın yeni ürünlerini deneyimleme fırsatı bulurken müzik, lezzet ve enerji dolu bir yaz akşamında bir araya geldi.

HANDE YENER GECEDE SAHNE ALDI

Gecenin öne çıkan anlarından biri ünlü şarkıcı Hande Yener’in sahne performansı oldu. Sevilen şarkılarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşatan sanatçı, enerjisi ve sahne şovuyla yaz sezonunun başlangıcına eşlik etti. Hande Yener’in performansı sırasında DJ kabininde oğlu Çağın Kulaçoğlu da yer alırken, geceye özel dans gösterileri de sahne şovuna eşlik etti. Hande Yener’in performansı davetlilerden büyük ilgi gördü.

Hande Yener’in performansının ardından sahneye çıkan Pango da dj performansıyla gecenin temposunu yükselterek eğlenceyi gece boyunca sürdürdü.

RED BULL SPORCULARI YAZIN ENERJİSİNİ PAYLAŞTI

Davette Red Bull sporcuları Kübra Dağlı, Bahattin Sofuoğlu, Kerem Kazaz ve Ege Arseven’in yanı sıra eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Melis İşiten, Bengi Apak, Harun Can, Doğukan Manço, Enes Batur ve Efe Uygaç gibi spor, eğlence ve dijital içerik dünyasının tanınan isimleri de yer aldı. Davetliler, Red Bull Zero ve Red Bull Yellow Edition eşliğinde yazın enerjisini paylaştı.

Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen gecede, Red Bull’un Rhombus ürün ailesinin en yeni üyesi olan, sıfır şeker ve sıfır kalorili yeni ürünü Red Bull Zero ile sudachi ve misket limonu aromalarını bir araya getiren Red Bull Yellow Edition davetlilerle buluştu. Türk damak tadına uygun ferah ve dengeli lezzetiyle öne çıkan Red Bull Yellow Edition, yaz boyunca ferahlık hissi ve Red Bull enerjisini bir araya getirirken farklı deneyim alanlarında keşfedilen iki yeni ürün de davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Red Bull Yellow Edition’ın enerjisi, lansmanın atmosferine de premium dokunuşlarla yansıdı. Etkinlik alanında sarı rengin dinamizmi dekorasyondan deneyim alanlarına kadar gecenin her detayında kendini hissettirirken, “Yazın yeri başkaysa” mottosu Red Bull Yellow Edition’ın enerjisiyle bütünleşerek yazın en dikkat çekici rengini bambaşka bir deneyime dönüştürdü.