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Kaynak: AA

Red Bull tarafından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen “Yağlı Direk” etkinliği, Ordu’da renkli görüntülere sahne oldu.

57 YARIŞMACI KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle Altınordu ilçesindeki Taşbaşı İskelesi’nde düzenlenen organizasyonda yarışmacılar, denizin üzerine yaklaşık 40 derecelik açıyla yerleştirilen ve gres yağıyla kaplanan 12 metrelik direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmaya çalıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Toplam 57 yarışmacının katıldığı etkinlikte deniz polisi ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

ŞAMPİYON YİNE DEĞİŞMEDİ

Yarışmada üçüncü turu başarıyla geçen ve daha önce de organizasyonda birincilik elde eden İsmail Ali Özyer, direğin ucundaki Türk bayrağını alarak altın ödülün sahibi oldu.

“BU YIL İÇİN ÖZEL HAZIRLANDIM”

Özyer, 2025 yılında da aynı organizasyonda şampiyon olduğunu belirterek, “Firma tarafından bu yılki yarışmaya da davet edildim. Kendimi bu yıl için hazırladım. Bu yılın şampiyonu da olmayı başardım.” ifadelerini kullandı.