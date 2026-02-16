Red Bull sporcusu ve gösteri pilotu Dario Costa, 16 Şubat Pazartesi günü Afyonkarahisar’da havacılık tarihinde bir ilke imza atarak hareket halindeki bir yük trenine iniş yapıp yeniden havalandı.

DÜNYADA BİR İLK: HAREKET HALİNDEKİ TRENE TOUCH-AND-GO

Bu manevra, dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir “touch-and-go” denemesi olarak kayıtlara geçti.

Costa, İçtaş Zafer Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan sonra Zivko Edge 540 akrobasi uçağıyla saatte 120 kilometre hızla ilerleyen dokuz vagonlu trenin son vagonuna iniş gerçekleştirdi ve aynı noktadan hemen tekrar havalandı.

Tüm manevra yoğun baskı altında yalnızca 50 saniye içinde tamamlandı.

87 KM/S HAVA HIZIYLA MİLİMETRİK SENKRONİZASYON

Trenin hızıyla senkronizasyon sağlamak için Costa, uçağını 87 kilometre/saat hıza kadar yavaşlattı. Bu hız, neredeyse uçağın kontrol edilebilir en düşük hava süratine denk geliyor. Pilot, hareket halindeki trenin oluşturduğu şiddetli türbülans ve düzensiz hava akımları arasında uçuşunu senkronize etti.

KÖR YAKLAŞMA VE LAZER DESTEKLİ İRTİFA KONTROLÜ

Yaklaşma sırasında pilot, hedef vagona yalnızca yaklaşık 200 metre kala ve 45 derecelik bir açıdan bakabildi. Son yaklaşma ise neredeyse kör iniş niteliğindeydi.

Mühendis Petr Frantis tarafından tasarlanan özel bir lazer altimetre sistemi, iniş sırasında hassas irtifa kontrolü sağlamak amacıyla Costa’nın kulaklığına sesli uyarılar gönderdi ve görüşün en kısıtlı olduğu anlarda pilotun doğru yükseklikte kalmasına yardımcı oldu.

AYLAR SÜREN HAZIRLIK, NEREDEYSE SIFIR HATA PAYI

Hata payının neredeyse sıfır olduğu bu proje için aylar süren simülasyon çalışmaları ve özel eğitim programları uygulandı. Olası bir başarısızlık durumunda tren operasyonunun yeniden hazırlanması bir saatten fazla sürecek ve operasyonel risk ciddi biçimde artacaktı.

Tüm bu zorluklara rağmen uçak, sürekli yapılan aerodinamik düzeltmeler sayesinde stabilitesini korudu ve manevranın sonunda dikey tırmanışa geçerek sekansı tamamladı.

DARIO COSTA: KARİYERİMİN EN ZORLU ÇALIŞMALARINDAN BİRİYDİ

Costa, “Train Landing” projesini kariyerinin en zorlu çalışmalarından biri olarak nitelendirirken, uçak ile hareket halindeki tren arasındaki etkileşimin tarihi ve modern motorlu ulaşım araçları arasında sembolik bir köprü kurduğunu ifade etti.