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28 Haziran Pazar günü Paribu Art’ta gerçekleşen etkinlikte, binlerce kişinin katılımıyla yılın en iyi oyunu Clair Obscur: Expedition 33 seçilirken, çıkışı en beklenen oyun GTA 6, en beklentileri karşılamayan oyun ise Dankey Kong Bonanza oldu.

Türkiye’de gaming dünyasının en yakından takip edilen isimlerini aynı sahnede buluşturan Red Bull Login, bu yıl da binlerce oyun tutkununa 28 Haziran Pazar günü Terminal Kadıköy’de yer alan Paribu Art’ta unutulmaz bir deneyim sundu. Oyun dünyasına dair güncel gelişmelerin, toplulukların öne çıkardığı yapımların ve yılın dikkat çeken oyunlarının konuşulduğu etkinlikte, izleyiciler de oylamalara katıldı.

Red Bull Login’de, oyun dünyasının farklı türlerinden seçilen 32 oyun eleme usulü bir turnuva formatında karşı karşıya geldi. Jüri üyeleri ve binlerce katılımcının oyları sonucunda “Yılın En İyi Oyunu” Clair Obscur: Expedition 33 seçilirken, “çıkışı en beklenen oyun” ise GTA 6 oldu. 2026 yılının “en overrated oyunu” da Dankey Kong Bonanza oldu.

Etkinliğin ev sahipliğini Türkiye’nin en çok takip edilen oyun yayıncılarından Enis Kirazoğlu üstlenirken, programın sunuculuğunu içerik üreticisi Limonify gerçekleştirdi. Oyun dünyasının farklı alanlarında içerikleriyle öne çıkan, ⁠Orhun Kayaalp, Dost Kayaoğlu, ⁠Batu Bozkan, ⁠Efe Uygaç, ⁠Ege Arseven, ⁠Ersin Kılıç, ⁠Selin Yoko, Gürkan Gürak, ⁠Gül Gürak, ⁠Faruk Akıncı ise jüri koltuğunda yer aldı.

İtopya’nın destekleriyle gerçekleşen Red Bull Login, oyun kültürünü yalnızca ekranlardan değil, toplulukların ortak deneyimlerinden beslenen bir alan olarak ele aldı. Katılımcılar gün boyunca hem oyun dünyasının sevilen isimleriyle bir araya gelme hem de canlı oylamalar aracılığıyla etkinliğin akışına doğrudan katkı sunma fırsatı yakaladı.

Etkinlik programı ve detaylar için Red Bull Login (www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-login) adresini ziyaret edebilirsiniz.