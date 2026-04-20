Dörder kişiden oluşan iki takımın küçük bir sahada birbirlerine karşı mücadele ettiği sokak futbolu turnuvası Red Bull Four 2 Score Türkiye’nin son eleme turu ve finali İzmir’de gerçekleştirildi.

Gaziantep, Ankara ve İzmir elemelerinin ardından finale kalan 8 ekip, Konak İlçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan Türkiye Finali’nde mücadele etti. Finalde rakiplerine üstünlük kuran Olympique Sivas, birinci oldu.

Bu yıl Türkiye’de dördüncü kez düzenlenen Red Bull Four 2 Score Türkiye’nin finalini kazanan Olympique Sivas, ağustos ayında Kanada’nın Toronto şehrindeki Red Bull Four 2 Score Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Red Bull Four 2 Score’da takımlar dört ana ve bir yedek oyuncudan oluşuyor. Turnuvada maçlar 15x25m ölçülerindeki sahada oynanıyor. 10 dakika süren ve kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller 2 sayı yerine geçiyor. Devre arası ve mola verilmeyen Red Bull Four 2 Score’da kaleci olmadığı için oyuncular gol atmak için daha fazla fırsat yakalıyor.