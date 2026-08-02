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Kaynak: Haber Merkezi

Red Bull Dance Your Style, Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen toplam yedi elemenin ardından Türkiye Finali'nde dans tutkunlarını bir araya getirdi.

Türkiye'nin dört farklı şehrinde gerçekleştirilen elemelerde finale yükselen dansçılar, doğaçlama performanslarıyla Türkiye şampiyonluğu için sahneye çıktı.

Hip hop, house, locking, popping ve waacking başta olmak üzere breaking dışındaki farklı sokak dansı disiplinlerinden dansçılar, sürpriz şarkılar eşliğinde performanslarını sergilerken, her eşleşmenin galibi seyircilerin oylarıyla belirlendi.

FİNAL GECESİNE AYDEED VE RADİKAL DAMGA VURDU

İstanbul'daki QNB Terminal Kadıköy'de düzenlenen final karşılaşmaları öncesinde sahne alan sanatçı AYDEED ile Türkiye'nin ilk yeni nesil boyband'i Radikal, performanslarıyla geceye renk kattı.

David Guner partnerliğinde, Eventmag ve Power App medya partnerliğinde gerçekleştirilen organizasyonda dans ve müzik dolu anlar yaşandı.

KEREM ÇOLAK ŞAMPİYON OLDU

Final gecesinin sonunda sergilediği performanslarla seyircilerden en fazla oyu alan Kerem Çolak, Red Bull Dance Your Style Türkiye Şampiyonu oldu.

Böylece Kerem Çolak, 24 Ekim'de İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

200'DEN FAZLA DANSÇI MÜCADELE ETTİ

Bu yıl da müziğin, doğaçlamanın ve seyirci katılımının merkezinde yer aldığı Red Bull Dance Your Style, sokak dansı kültürünü geniş kitlelerle buluşturdu.

Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen toplam yedi elemede 200'ün üzerinde dansçı mücadele ederken, etkinliği toplam 6 binin üzerinde kişi takip etti.

GÖZLER ŞİMDİ DÜNYA FİNALİ'NDE

Red Bull Dance Your Style Türkiye Şampiyonu Kerem Çolak, şimdi gözünü Zürih'te düzenlenecek Dünya Finali'ne çevirdi.

24 Ekim'de İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda dünyanın dört bir yanından gelen ülke şampiyonları mücadele edecek. Kerem Çolak da uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ederek dünyanın en iyi sokak dansçılarına karşı sahne alacak.

Dünya Finali, Red Bull Dance YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.