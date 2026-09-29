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Kaynak: AA

Red Bull Back Line 2026, İstanbul'daki Kalamış Atatürk Parkı Plaj Voleybolu Sahaları'nda gerçekleştirildi. İki ayrı sahada oynanan elemelerin ardından finale kalan takımlar, Türkiye şampiyonluğu için mücadele etti.

Final karşılaşmasında Şepidi ile karşılaşan Athena, rakibini 3-0 mağlup ederek Red Bull Back Line 2026'nın Türkiye şampiyonu oldu.

KUPAYI DİLAY ÖZDEMİR VERDİ

Şampiyon Athena takımına özel tasarım kupa ve madalyaları Red Bull sporcusu Dilay Özdemir takdim etti. Finale kalmayı başaran takımlara ise organizasyona özel hazırlanan finalist kitleri verildi.

HANDE BALADIN VE EDA ERDEM ŞOV MAÇINDA KARŞILAŞTI

Final gününde Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın da yer aldığı özel bir şov maçı düzenlendi. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem de MEDYA101'in konuğu olarak etkinliğe katıldı.

Türkiye şampiyonu Athena'nın oyuncularının da mücadele ettiği ve iki set üzerinden oynanan şov maçında Hande Baladın'ın takımı ile Eda Erdem'in takımı karşı karşıya geldi.

Dilay Özdemir'in kenardan taktik verdiği mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

KLASİK VOLEYBOLDAN FARKLI KURALLAR UYGULANDI

MEDYA101'in destekleriyle gerçekleştirilen Red Bull Back Line'da klasik voleyboldan farklı kurallar uygulandı. Setler 11 sayı üzerinden oynanırken, her setin ardından kazanan takımın sahası bir metre daraltıldı.

Servisin doğrudan sayıya dönüşmesi halinde takımlara iki sayı verildi. Eleme karşılaşmaları üç set, çeyrek finalden itibaren ise müsabakalar beş set üzerinden gerçekleştirildi.

Dört asıl ve bir yedek olmak üzere en fazla beş oyuncudan oluşan takımlarda, sahada her zaman en az bir kadın ve bir erkek oyuncunun bulunması kuralı uygulandı.