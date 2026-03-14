Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanında 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor’da teknik direktör Recep Uçar karşılaşmayı değerlendirdi.

RECEP UÇAR: 'FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBETMESİ EKSTRA MORAL OLDU'

Mücadelede dengeli bir oyun ortaya koyduklarını belirten Uçar, takımının sahadaki performansına dikkat çekerek, “Özellikle Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi, Trabzon için hem şehir hem de takım adına ekstra bir moral oldu. Çünkü bu sonuçla ikinciyle aradaki puan farkını azaltma fırsatı yakalayacaklardı. Onlar da bu doğrultuda zorladılar.” dedi.

'BİRÇOK PARAMETREDE TRABZON'UN ALTINDA KALMADIK'

Karşılaşmada birçok istatistikte rakiplerinden geri kalmadıklarını vurgulayan Uçar, “Ama gerçekten samimi olmak gerekirse, bugün itibarıyla bana göre bir puanı hak ettiğimiz bir maç oynadık. Birçok parametrede Trabzon’un altında kalmadık. Hatta rakip ceza sahasına giriş sayısında da zaman zaman daha fazla olduğumuz bölümler vardı.” ifadelerini kullandı.

'FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK'

Pozisyon üretmelerine rağmen bunları gole çeviremediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, “Elbette Trabzon deplasmanında bu tür pozisyonlara daha fazla girebilmemiz gerekiyor. Ancak net girebileceğimiz fırsatlar da yakaladık, fakat değerlendiremedik.” şeklinde konuştu.

'UZATMA SÜRESİ DOĞRU DEĞİL'

Maçın uzatma süresiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Recep Uçar, karşılaşmanın yalnızca 3 dakika uzatılmasına tepki gösterdi.

Uçar, “40 yıldır futbolun içindeyim. Oyunun beş kez değişiklik için durduğu, toplam 10 oyuncunun değiştiği, Aguston’un sakatlığında oyunun yaklaşık 1,5 dakika durduğu, ayrıca küçük sakatlıklar nedeniyle de birkaç kez kesildiği bir maçta uzatma süresinin 3 dakika olması bana göre açıklanabilir bir durum değil.” dedi.

Son haftalarda benzer durumları gözlemlediğini ifade eden Uçar, “Renk ya da kulüp ayırt etmeksizin söylüyorum; büyük takımların önde olduğu maçlarda uzatma süreleri genelde 3–4 dakikayı geçmezken, büyük takımlar gerideyse ya da maçı çevirmeye ihtiyaç duyuyorsa uzatma süreleri 7–8 dakikaları bulabiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

'FATİH HOCAYI VE TRABZONSPOR'U TEBRİK EDİYORUM'

Açıklamasının sonunda Trabzonspor’u tebrik eden Uçar, “Fatih hocayı ve Trabzonspor'u galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Onlar da iyi niyetle ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bundan sonraki yarışta kendilerine başarılar diliyorum.” dedi.