Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

RECEP UÇAR: 'BUGÜN ALINAN 1 PUAN ÖNEMLİ'

Recep Uçar maç sonu şunları söyledi:

"Geçen haftaki skorlar ister istemez Fenerbahçe'nin motivasyonunu artırmıştı. İnanın stada gelirken insanlardan bile bunu hissetmiştik. Baskılı bir oyuna karşı oynayacağımızın farkındaydık. Bugünkü oyun sonrası buradan puan alamadan dönseydik üzülürdüm. Biz hedefleri olan bir camiayız. Bugünün Fenerbahçe için ne anlam ifade ettiğini biliyorum ama bizim de farklı hedeflerimiz var. Bugün alınan 1 puan bu anlamda değerli.

'BİZE ÇIKAN KART SAYISI FAZLAYDI'

"Kartlardaki denge bizim aleyhimizeydi. Kart bazında baskının da etkisiyle bize çıkan kartların sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. Samimi düşüncem bu.

'FENERBAHÇE İÇİN BELKİ TRAVMA NİTELİĞİNDE AMA...'

Son dakikalarda attığımız gol, çocukların emeklerinin karşılığı mı, ilahi adalet mi diyeyim. Fenerbahçe için kolay değil. Onlar adına belki travma niteliğinde ama Rizespor da büyük bir camia ve kendi hedeflerimiz var. 1 puan için bizim için çok değerli. 4 maçı en iyi şekilde tamamlayıp ligi mümkünse ilk 8 içerisinde tamamlamak en büyük arzumuz olacak."