Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da başkan Recep Durul, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

RECEP DURUL: 'BİR DAHA YAPMAZLAR HERHALDE'

Nokta Gazetesi'ne konuşan Recep Durul, Galatasaray maçı hakkında "Bizim onurumuza dil uzatanlara cevabımız vereceğiz dedik, verdik. Bir daha yapmazlar herhalde” yorumunda bulundu.

'BİZİ DAHA ÇOK MOTİVE EDİYOR'

Ayrıca Galatasaray'ın deplasman tribününde bulunan kantini kapatması ve stada girişte Kocaelispor taraftarlarına zorluk çıkarmasına da değinen Başkan Durul, “Yıldırma politikası. Bunlar bizi daha çok kamçılıyor. Bu gibi durumlar bizi daha çok motive ediyor. Bunları yaptıkları için teşekkür ettim." dedi.