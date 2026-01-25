Dune: Part One, The White Queen ve The Greatest Showman gibi projelerle adından söz ettiren Rebecca Ferguson, Görevimiz Tehlike serisinde birlikte rol aldığı Tom Cruise'dan Maldivler tatilinde yaşadığı ciddi mide sorunu nedeniyle helikopter talep ettiğini açıkladı.

23 Ocak'ta gösterime giren gerilim yapımı Mercy'nin başrol oyuncusu Ferguson, The Independent dergisine verdiği röportajda Maldivler'deki tatili sırasında midesinde parazit olabileceğini sandığı ağır bir rahatsızlık geçirdiğini ifade etti. Eşi Rory St. Clair Gainer'ın tavsiyesi üzerine Cruise'u aradığını ve adadan kurtarılması için helikopter organize etmesini rica ettiğini belirten oyuncu, Gainer'ın "Tom bir helikopter ayarlayabilir" ifadesini kullandığını, sonradan rahatsızlığın mide iltihabı kaynaklı olduğunun anlaşıldığını anlattı.

Ferguson, Mission: Impossible serisinin üç filminde MI6 ajanı Ilsa Faust karakterine hayat verdi. NME dergisi, serinin muhtemel final filmi kabul edilen 2025 yapımı The Final Reckoning'e dört yıldız verirken, eleştiride "Heyecan verici görünüyor ama uzun süredir serinin hayranı olanlar gösterişli mekanlarda geçen, nefes kesen aksiyon dolu bir açılış bekliyorlarsa hayal kırıklığına uğrayacaklar" yorumu yer aldı.

Oyuncu yakında Peaky Blinders'ın devam niteliğindeki Peaky Blinders: The Immortal Man projesinde rol alacak; Cillian Murphy ise Tommy Shelby olarak sete dönecek.