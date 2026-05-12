İtalya Serie A'nın en değerli oyuncusu olarak görülen Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız, Real Madrid'in gelecek planları arasında olmazsa olmaz bir transfer hedefi olarak görülüyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Uzun bir süredir Real Madrid'in yakın takibinde bulunan milli yıldız için kısa bir süre içerisinde Juventus ile transfer görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

REAL MADRID'İN KENAN YILDIZ PLANI BELLİ OLDU

İtalyan basınından Tuttosport konuyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Florentino Perez'in özellikle transfer etmek istediği Kenan Yıldız'ın yeni sözleşme imzalaması nedeniyle bu yaz döneminde Juventus'tan ayrılmasının mümkün olmadığı belirtilirken Real Madrid'in geleceğe yönelik bir anlaşma planladığı öne sürüldü.

PAZARLIKLAR 10 GÜNE BAŞLAYACAK

Tuttosport'a göre, Real Madrid ile Juventus 10 gün içerisinde Brahim Diaz, Gonzalo Garcia ve Kenan Yıldız'ın transfer durumunu görüşmek üzere pazarlık masasına oturacak.

JUVENTUS BRAHIM DIAZ VE GONZALO GARCIA'YI İSTİYOR

Juventus Bernardo Silva'nın alternatifi olarak gördüğü Brahim Diaz'ın yanı sıra Spalletti'yi kendine hayran bırakan genç İspanyol forvet Gonzalo Garcia'yı transfer etmek istediği kaydedildi.

Real Madrid'in bu iki oyuncunun potansiyel satışıyla ilgili Juventus ile yapacağı görüşmelere Kenan Yıldız talebiyle oturmaya hazırlandığı aktarıldı.

REAL MADRID İSE KENAN YILDIZ İÇİN ÖN ALIM HAKKI TALEP EDİYOR

Real Madrid'in bu yaz olmasa da Kenan Yıldız'ın ileride eflatun beyazlı formayıı giyebilmesi için bir ön alım hakkı talep edeceği bilgisi paylaşıldı.

Juventus'un sonsuza kadar Kenan Yıldız gibi bir oyuncuyu elinde tutmasının mümkün olmadığı ve olası bir ayrılık durumunda Real Madrid'in elini güçlendirmek istediği yazıldı.

İYİ İLİŞKİLER POTANSİYEL ANLAŞMAYA ZEMİN HAZIRLIYOR

İki kulüp arasındaki geçmiş dönemlerdeki transferlere dayanan iyi ilişkilerin bu sürece de katkı sunması bekleniyor. Ayrıca Kenan Yıldız'ın da Real Madrid'de forma giymenin büyüsüne kapılabileceği haberin detaylarında yer alıyor.