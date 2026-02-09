Arda Güler, Real Madrid’in Valencia’yı 2-0 yendiği maçın ardından İspanyol eski futbolcu Rafael Alkorta’nın eleştirilerine hedef oldu.

Alkorta, milli futbolcu hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı. Fenerbahçe forması giydiği dönemde tüm takımın Arda Güler için oynadığını ve bunun milli futbolcunun sahada özgürce hareket etmesini sağladığını öne sürdü.

Alkorta'nın açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. İşte o ifadeler:

"Türkiye'deki gibi, tüm takımın onun için oynadığı ve sahada istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir ortamda oynamayı tercih ederdi. Burada farklı bir görevi var; son pası vermenin yanı sıra orta sahaya daha fazla katkıda bulunması gerekiyor ve bu, doğası gereği -bunu yapmak istemediğini söylemiyorum- ama bence bu doğal yeteneğe sahip bir oyuncu değil. Bir Modric değil.

Güler'in maçlarını izliyorsunuz ve elbette iyi bir oyuncu, ama bana göre eksik kalıyor. Bugün üç şey yaptı ve topsuz oyunda her zamanki gibi kayboldu."