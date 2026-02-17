Yeniçağ Gazetesi
17 Şubat 2026 Salı
Anasayfa Spor Real Madrid'in hatıra formalarının görselleri sızdırıldı: 125. yıla özel tasarım

La Liga devi Real Madrid’in 125. kuruluş yıl dönümüne özel forma sponsoru Adidas ile hazırladığı hatıra formalarının görselleri medyaya sızdırıldı.

Real Madrid'in hatıra formalarının görselleri sızdırıldı: 125. yıla özel tasarım - Resim: 1

Real Madrid, sponsoru Adidas’a 125. kuruluş yıl dönümüne özel bir forma tasarlattı.

Real Madrid'in hatıra formalarının görselleri sızdırıldı: 125. yıla özel tasarım - Resim: 2

Mart 1902’de kurulan La Liga devinin 2026-2027 sezonunda yıl dönümüne özel piyasa sürmek için hazırladığı formaların görselleri medyaya sızdı.

Real Madrid'in hatıra formalarının görselleri sızdırıldı: 125. yıla özel tasarım - Resim: 3

Footy Headlines, Real Madrid’in hjatıra formalarının tanıtımı için kamera karşısına geçen Vinicius Jr., Kylian Mbapp ve Jude Bellingham’ın görsellerini paylaştı.

Real Madrid'in hatıra formalarının görselleri sızdırıldı: 125. yıla özel tasarım - Resim: 4

Beyaz ağırlıklı formada gri detaylar dikkat çekerken sade bir tasarım kullanıldığı görüldü.

Real Madrid'in hatıra formalarının görselleri sızdırıldı: 125. yıla özel tasarım - Resim: 5

Ayrıca formada Real Madrid kurulduğu dönemdeki ilk logosuna yer verildi.

Real Madrid'in hatıra formalarının görselleri sızdırıldı: 125. yıla özel tasarım - Resim: 6

Real madrid’in 125. yılına özel tasarlattığı formaları sadece satışa sunmakla kalmayıp önümüzdeki sezon boyunca da giyeceği aktarıldı.

