Real Madrid'in hatıra formalarının görselleri sızdırıldı: 125. yıla özel tasarım

Real Madrid, sponsoru Adidas’a 125. kuruluş yıl dönümüne özel bir forma tasarlattı.
La Liga devi Real Madrid’in 125. kuruluş yıl dönümüne özel forma sponsoru Adidas ile hazırladığı hatıra formalarının görselleri medyaya sızdırıldı.Derleyen: Furkan Çelik
Mart 1902’de kurulan La Liga devinin 2026-2027 sezonunda yıl dönümüne özel piyasa sürmek için hazırladığı formaların görselleri medyaya sızdı.
Footy Headlines, Real Madrid’in hjatıra formalarının tanıtımı için kamera karşısına geçen Vinicius Jr., Kylian Mbapp ve Jude Bellingham’ın görsellerini paylaştı.
Beyaz ağırlıklı formada gri detaylar dikkat çekerken sade bir tasarım kullanıldığı görüldü.
Ayrıca formada Real Madrid kurulduğu dönemdeki ilk logosuna yer verildi.
Real madrid’in 125. yılına özel tasarlattığı formaları sadece satışa sunmakla kalmayıp önümüzdeki sezon boyunca da giyeceği aktarıldı.
