Real Madrid'in deneyimli kalecisi Thibaut Courtois için kötü haber geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile Manchester City, İngiltere'de karşı karşıya gelmişti.

İspanyol ekibi Vinicius'un golleriyle maçı 2-1 kazansa da Courtois'ın sakatlığı sevince bir nebze de olsa gölge düşürdü.

Belçikalı kaleci, Manchester City maçında sakatlanarak yerini Lunin'e bırakmıştı.

COURTOİS UZUN SÜRE YOK

İspanyol basının haberine göre, 33 yaşındaki 6-8 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

Thibaut Courtois'ın mayıs ayının ortalarına kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.

Real Madrid cephesinde deneyimli file bekçisi yerine kaleyi Ukraynalı kaleci Lunin'in koruması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİP BAYERN MÜNİH

Son 16 turunda Manchester City'i her iki maçta da yenerek eleyen Real Madrid, çeyrek finalde Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak.