Real Madrid, Manchester City’i Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere’de 2-1 yenmeyi başardı. İki yarıda da gol atan Vinícius Jr., takımını zafere taşıdı.

İlk maçta İspanya’da Federico Valverde’nin golleriyle rakibini 3-0 mağlup eden Real Madrid, çeyrek finale yükseldi.

COURTOIS SAKATLANDI

Rövanş maçında sakatlanıp yerini Lunin'e bırakan file bekçisi Thibaut Courtois, hafta sonu La Liga'da pazar günü oynanacak olan Atletico Madrid derbisini kaçırabilir.

KALEDE LUNIN YER ALACAK

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre deneyimli kalecinin durumu Perşembe günü gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

Belçikalı yıldızın derbiyi kaçırması durumunda kaleyi Ukraynalı Lunin devralacak.

COURTOIS SEZON PERFORMANSI

33 yaşındaki kaleci bu sezon Real Madrid formasıyla şimdiye kadar 41 maça çıktı; kalesinde 39 gol görürken 15 maçta da kalesini gole kapattı.