Avrupa Süper Ligi projesi, Real Madrid’in de çekilme kararıyla resmen sona erdi. Organizasyonun son destekçisi olan Real Madrid, UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ile anlaşarak projeden ayrıldığını açıkladı.

Real Madrid'in resmi açıklaması şu şekilde:

"UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği ve Real Madrid, Avrupa kulüp futbolunun iyiliği için anlaşmaya vardı.

Avrupa futbolunun yararı adına aylardır sürdürülen görüşmelerin ardından UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği ve Real Madrid, sporun sportif liyakat ilkesine saygı gösterilerek; kulüplerin uzun vadeli sürdürülebilirliğine vurgu yapılarak ve teknolojinin kullanımıyla taraftar deneyiminin geliştirilmesi hedeflenerek bir prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Bu prensip anlaşması, nihai bir anlaşma uygulamaya konulduğunda Avrupa Süper Ligi ile ilgili devam eden hukuki ihtilafların çözümüne de zemin hazırlayacak."