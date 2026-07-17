Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

EuroLeague’in güçlü ekiplerinden Real Madrid, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. İspanyol temsilcisi, Baskonia’da forma giyen Timothe Luwawu-Cabarrot ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER RESMİLEŞTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncuyla anlaşma sağlandığı ve sözleşmenin 2 yıl süreceği belirtildi.

TECRÜBESİYLE KATKI VERECEK

Hem NBA hem de Avrupa tecrübesine sahip olan Luwawu-Cabarrot’un, Real Madrid’in rotasyonuna önemli katkı sağlaması bekleniyor.

BASKONİA PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Baskonia formasıyla dikkat çeken performans sergileyen Fransız oyuncu, özellikle hücumdaki etkinliğiyle öne çıktı.

Real Madrid, bu transferle birlikte yeni sezonda EuroLeague ve ligde iddiasını daha da artırmayı

hedefliyor.