Real Madrid, Rodrygo’nun ağır bir diz sakatlığı geçirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında ve dış menisküsünde yırtık bulunduğu ifade edildi.

GETAFE MAÇINDA SAKATLANDI

Real Madrid’in sahasında 1-0 mağlup olduğu Getafe maçında, 55. dakikada oyuna dahil olan 25 yaşındaki oyuncunun dizinin bir çalım sırasında takıldığı görüldü. Mücadeleyi tamamlayan yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde bağ ve menisküs yırtığı tespit edildi.

DÜNYA KUPASI’NI DA KAÇIRACAK

Yaşanan sakatlık nedeniyle Rodrygo’nun sezonu kapattığı kesinleşti. Bu gelişmeyle birlikte Brezilyalı oyuncunun Dünya Kupası’nda da forma giyemeyeceği belirtildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 27 maça çıkan Rodrygo, 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.