Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turu rövanş maçında dün Real Madrid'in 3-2 önde girdiği son dakikalarda gördüğü kırmızı kart sonrası takımının 4-3'lük mağlubiyetine ve aynı zamanda elenmesine sebep olan Fransız yıldız Eduardo Camavinga'dan açıklama geldi.

YOĞUN ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

Karşılaşmanın ardından birçok hakemin kararının tartışılması kadar Camavinga'ya yönelik de yoğun eleştiriler yapılmıştı.

Arda Güler'in tarihi gecesinde hüsran: Real Madrid Bayern Münih'e elendiArda Güler'in tarihi gecesinde hüsran: Real Madrid Bayern Münih'e elendiSpor

CAMAVINGA: 'ÜZERİME DÜŞEN SORUMLULUĞU ALIYORUM'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Real Madrid taraftarlarından özür diledi.

Arbeloa Vincic'i suçladı: Real Madrid'deki geleceğini değerlendirdiArbeloa Vincic'i suçladı: Real Madrid'deki geleceğini değerlendirdiSpor

Camavinga şunları söyledi:

"Üzerime düşen sorumluluğu alıyorum. Takımımdan ve tüm Madrid taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Her zaman Hala Madrid."