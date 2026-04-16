Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turu rövanş maçında dün Real Madrid'in 3-2 önde girdiği son dakikalarda gördüğü kırmızı kart sonrası takımının 4-3'lük mağlubiyetine ve aynı zamanda elenmesine sebep olan Fransız yıldız Eduardo Camavinga'dan açıklama geldi.

YOĞUN ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

Karşılaşmanın ardından birçok hakemin kararının tartışılması kadar Camavinga'ya yönelik de yoğun eleştiriler yapılmıştı.

CAMAVINGA: 'ÜZERİME DÜŞEN SORUMLULUĞU ALIYORUM'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Real Madrid taraftarlarından özür diledi.

Camavinga şunları söyledi:

"Üzerime düşen sorumluluğu alıyorum. Takımımdan ve tüm Madrid taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Her zaman Hala Madrid."