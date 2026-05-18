Real Madrid’de bir dönem daha sona eriyor. İspanyol devi, takım kaptanı Dani Carvajal’ın sezon sonunda kulüpten ayrılacağını resmen duyurdu.

Uzun yıllardır kulübün simge isimlerinden biri haline gelen tecrübeli sağ bek, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılacak.

23 YILLIK MADRID HİKAYESİ

Altyapısından yetiştiği Real Madrid’de tam 23 yıl geçiren Dani Carvajal, kulüp tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak ayrılıyor.

İspanyol futbolcu, Madrid kariyerinde toplam 27 kupa kazanarak önemli bir rekora imza attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Carvajal, futbol tarihinde 6 kez UEFA Şampiyonlar Ligi kazanan sadece 5 oyuncudan biri olmayı başardı.

Deneyimli savunmacı, 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde attığı kritik golle kupanın kazanılmasında başrol oynarken finalin en iyi oyuncusu seçilmişti.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Real Madrid kariyerinde 6 Kulüpler Dünya Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 4 LaLiga şampiyonluğu, 2 İspanya Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası kazanan Carvajal, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Tecrübeli futbolcu ayrıca gösterdiği performansla FIFPro 2024 Dünya Karması’nda da kendine yer bulmuştu.